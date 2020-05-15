Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 мая 2020 года

В Ганино пациенты с COVID устроили бунт. С того, почему это произошло, начинается субботний номер «Вятского края».

О затонувшем в Омутнинском пруду пароходе, памятнике автомобилю «Победа» в Афанасьеве и многом другом расскажет страница «Новости из Сети».

Как коронавирус изменил ситуацию с безработицей в Кировской области? Ответ на этот вопрос в статье «Быть безработным выгодно?»

Городской депутат выступил против незаслуженных льгот для муниципальных чиновников. Об этом он рассказал корреспонденту «ВК». Интервью называется «Кому квартирку на халяву?»

«Кудряво жить не запретишь» - так называется заметка Ивана Трофимова, посвященная доходам депутатов Законодательного собрания области.

Обзор «В Кировской области приступили к ремонту дорог» рассказывает какие пути сообщения будут приведены в порядок этим летом.

Начинается пожароопасный сезон. Как уберечься от пожаров рассказали Вере Ануфриевой сотрудники МЧС и Лесоохраны. Материал публикуется под заголовком «Костры должны быть в бочках».

Судьбе Николая Глушкова, ветерана Великой Отечественной войны, посвящен рассказ Сергея Голушкова «Расстрелян, но живой».

Советы по борьбе с вредителями огородов, а также заметки о чистотеле, депрессиях и необходимости пользоваться услугами психологов опубликованы на страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!».