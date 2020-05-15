Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 мая 2020 года

15 мая 2020 41 0
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В Ганино пациенты с COVID устроили бунт. С того, почему это произошло, начинается субботний номер «Вятского края».

 

О затонувшем в Омутнинском пруду пароходе, памятнике автомобилю «Победа» в Афанасьеве и многом другом расскажет страница «Новости из Сети».

 

Как коронавирус изменил ситуацию с безработицей в Кировской области? Ответ на этот вопрос в статье «Быть безработным выгодно?»

 

Городской депутат выступил против незаслуженных льгот для муниципальных чиновников. Об этом он рассказал корреспонденту «ВК». Интервью называется «Кому квартирку на халяву?»

 

«Кудряво жить не запретишь» - так называется заметка Ивана Трофимова, посвященная доходам депутатов Законодательного собрания области.

 

Обзор «В Кировской области приступили к ремонту дорог» рассказывает какие пути сообщения будут приведены в порядок этим летом.

 

Начинается пожароопасный сезон. Как уберечься от пожаров рассказали Вере Ануфриевой сотрудники МЧС и Лесоохраны. Материал публикуется под заголовком «Костры должны быть в бочках».

 

Судьбе Николая Глушкова, ветерана Великой Отечественной войны, посвящен рассказ Сергея Голушкова «Расстрелян, но живой».

 

Советы по борьбе с вредителями огородов, а также заметки о чистотеле, депрессиях и необходимости пользоваться услугами психологов опубликованы на страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!».

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