Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 июля 2022 года

Правительство Кировской области отчиталось о своей работе за пять лет. «Вятский край» публикует текст доклада председателя правительства Александра Чурина.

О кировских домах, о событиях в Кирово-Чепецке и Белой Холунице расскажет тематическая страница «Новости из Сети».

Как будет меняться социальная политики региональной власти? Этот вопрос обсудили на заседании социального комитета Законодательного собрания. Отчет о нем под заголовком «О детях бойцов СВО и не только».

Люди с радостью встречают газ в своих домах и квартирах. Но достаточный ли темп набрала газификация? Об этом в статье «Кому топливо станет «голубым».

В областном краеведческом музее открылась новая выставка. Она посвящена истории улицы Карла Маркса в областном центре. Впечатлениями о ней поделился А. Вяткин. Материал вышел под заголовком «Владимирская, улица трёх веков».

Советы огородникам по выращиванию огурцов, моркови, а также иные тонкости ведения подсобного хозяйства – на специальной странице «Хозяин».

Полезные советы по поддержанию нормальной работы сердечно-сосудистой системы под рубрикой «Будьте здоровы!»