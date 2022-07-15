Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 июля 2022 года
Правительство Кировской области отчиталось о своей работе за пять лет. «Вятский край» публикует текст доклада председателя правительства Александра Чурина.
О кировских домах, о событиях в Кирово-Чепецке и Белой Холунице расскажет тематическая страница «Новости из Сети».
Как будет меняться социальная политики региональной власти? Этот вопрос обсудили на заседании социального комитета Законодательного собрания. Отчет о нем под заголовком «О детях бойцов СВО и не только».
Люди с радостью встречают газ в своих домах и квартирах. Но достаточный ли темп набрала газификация? Об этом в статье «Кому топливо станет «голубым».
В областном краеведческом музее открылась новая выставка. Она посвящена истории улицы Карла Маркса в областном центре. Впечатлениями о ней поделился А. Вяткин. Материал вышел под заголовком «Владимирская, улица трёх веков».
Советы огородникам по выращиванию огурцов, моркови, а также иные тонкости ведения подсобного хозяйства – на специальной странице «Хозяин».
Полезные советы по поддержанию нормальной работы сердечно-сосудистой системы под рубрикой «Будьте здоровы!»
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