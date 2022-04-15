Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 апреля 2022 года

15 апреля 2022 31 0
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Учителей в новом учебном году ждет большой сюрприз. Заработную плату им будут начислять по новой системе. Этой новостью открывается субботний номер «Вятского края».

 

Кировские активисты ОНФ продолжают бороться с недостатками. Какими именно? Читайте в материале «Так и живем…»

 

Весна принесла в Кирово-Чепецк очередные неурядицы, в Афанасево распределяют… дрова. Больше информации «с мест» под рубрикой «Новости из Сети».

 

Кировчанку «залечили» до инвалидности. Как это произошло и чем закончилось? Ответы на эти вопросы в статье «Ошибка или закономерность?»

 

И вновь о школе. Замминистра образования Кировской области выступила с пламенной речью перед выпускниками ВятГУ. В Российской академии образования готовят новый профессиональный стандарт для учителей. Более подробно об этом расскажет тематическая страница газеты.

 

Наступает пожароопасный сезон. Как к нему готовятся специальные службы в материалах «100 миллионов на охрану лесов» и «Чтобы не было беды».

 

Судьба Котельничского стадиона очень заботит местных жителей. Об этом они написали письмо в редакцию «ВК». Оно публикуется под заголовком «Ожидание длиной в двенадцать лет».

 

Завершают номер полезные советы на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также большой кроссворд для умников.

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