Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 апреля 2022 года

Учителей в новом учебном году ждет большой сюрприз. Заработную плату им будут начислять по новой системе. Этой новостью открывается субботний номер «Вятского края».

Кировские активисты ОНФ продолжают бороться с недостатками. Какими именно? Читайте в материале «Так и живем…»

Весна принесла в Кирово-Чепецк очередные неурядицы, в Афанасево распределяют… дрова. Больше информации «с мест» под рубрикой «Новости из Сети».

Кировчанку «залечили» до инвалидности. Как это произошло и чем закончилось? Ответы на эти вопросы в статье «Ошибка или закономерность?»

И вновь о школе. Замминистра образования Кировской области выступила с пламенной речью перед выпускниками ВятГУ. В Российской академии образования готовят новый профессиональный стандарт для учителей. Более подробно об этом расскажет тематическая страница газеты.

Наступает пожароопасный сезон. Как к нему готовятся специальные службы в материалах «100 миллионов на охрану лесов» и «Чтобы не было беды».

Судьба Котельничского стадиона очень заботит местных жителей. Об этом они написали письмо в редакцию «ВК». Оно публикуется под заголовком «Ожидание длиной в двенадцать лет».

Завершают номер полезные советы на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также большой кроссворд для умников.