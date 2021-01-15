Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 января 2021 года
«Лес стратегического назначения» - так называется материал о криминальных делах, которые разворачивались в подразделениях Юрьянской дивизии РВСН. Почему в играх «больших звезд» крайним пытаются сделать обычного предпринимателя? Об этом — в сегодняшнем номере «ВК».
Яранские фермеры стали поставщиками семян за границу. Такова лишь одна из тем странички «Новости из Сети».
Всегда ли русская печь пироги печет и уют в доме создает? Вместе с морозами пришел отопительный сезон, а с ним и первые жертвы от беспечного отношения к главной «красавице» крестьянской избы.
Перед Новым годом в областном правительстве вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров. О том — беседа с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым.
Кировские чиновники не выполнили свои обещания о запуске всех неработающих в городе лифтов к Новому году.
В номере «ВК» - топ-7 самых громких уголовных дел-2020.
В сегодняшнем номере «ВК» также страничка для садоводов и огородников и для тех, кто следит за здоровым образом жизни.
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