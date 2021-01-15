Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 16 января 2021 года

«Лес стратегического назначения» - так называется материал о криминальных делах, которые разворачивались в подразделениях Юрьянской дивизии РВСН. Почему в играх «больших звезд» крайним пытаются сделать обычного предпринимателя? Об этом — в сегодняшнем номере «ВК».

Яранские фермеры стали поставщиками семян за границу. Такова лишь одна из тем странички «Новости из Сети».

Всегда ли русская печь пироги печет и уют в доме создает? Вместе с морозами пришел отопительный сезон, а с ним и первые жертвы от беспечного отношения к главной «красавице» крестьянской избы.

Перед Новым годом в областном правительстве вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров. О том — беседа с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым.

Кировские чиновники не выполнили свои обещания о запуске всех неработающих в городе лифтов к Новому году.

В номере «ВК» - топ-7 самых громких уголовных дел-2020.

В сегодняшнем номере «ВК» также страничка для садоводов и огородников и для тех, кто следит за здоровым образом жизни.