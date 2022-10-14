Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 октября 2022 года

В Кировской области принят пакет мер по поддержке семей военнослужащих, призванных в ряды вооруженных сил в порядке частичной мобилизации. Как их поддержит правительство, можно узнать из заметки «Обеспечен надежный тыл». Она открывает субботний номер «Вятского края».

Кировская городская администрация не будет менять существующую маршрутную сеть общественного транспорта. Чиновники пошли на попятный. Эта информация публикуется под заголовком «Пересадок не будет».

О событиях, которые волнуют жителей в районах области, рассказывает тематическая страница «Новости из Сети».

Как в Кировской области (да и в целом в России) борются с табачным контрафактом? Ответ на этот вопрос – в материале «Нелегальный дым».

Что сейчас происходит с Музеем истории народного образования, раскрывает интервью с его директором Светланой Бушмелевой. Оно озаглавлено «Дух дома и гений места».

Вятские активисты получили гранты на свои проекты по итогам регионального форума «iВолга», который недавно прошел в самарской области. Об этом рассказывает материал «С победой с «iВолги».

В Порошино опять вырубают деревья, а бойцы лесоохраны по итогам летнего периода получили награды. Заметки об этом и прочем на тематической странице Экология».

«Газовые баллоны: быть или не быть». Так озаглавлено интервью гендиректора «Газэнергосеть Киров» Михаила Галкина. Он рассказал, чем опасна самостоятельная заправка баллонов.

Полезные советы по выращиванию комнатных растения, а также ответ на вопрос - чем опасны компьютерные игры для детей, можно найти под традиционными рубриками «Хозяин» и «Будьте здоровы!»