Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 мая 2021 года

14 мая 2021 35 0
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«Будет ли поставлен заслон инфекции?» Такой вопрос ставится в материале об очередных массовых отравлениях, которые произошли в Кирове в накануне и в период майских праздников.

 

В Омутнинске продолжается реконструкция набережной, в Слободском перестал работать официальный сайт горадминистрации. Эти и другие вести с мест под рубрикой «Новости из Сети».

 

Будут ли возвращены «губернаторские стипендии», расскажет статья «Отменять не нужно возвращать».

 

Вятским волонтерам и Стратегии развития региона на ближайшие 15 лет посвящены официальные релизы правительства области, которые «ВК» публикует на тематической странице.

 

Северокавказский экстремист, отбывающий наказание в одной из колоний региона, рассказал о своей жизни. Его исповедь записал Александр Широков. Она называется «Раскаяние?..»

 

Полезные советы огородникам и любителям здорового образа жизни публикуются под рубриками «Хозяин» и «Будьте здоровы!» Здесь, в частности, есть информация о полезных свойствах салата и рекомендации для тех, кто планирует обратиться в федеральную медицинскую организацию.

 

Завершает номер большой кроссворд, который в очередной раз порадует любителей головоломок.

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