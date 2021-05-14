Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 мая 2021 года
«Будет ли поставлен заслон инфекции?» Такой вопрос ставится в материале об очередных массовых отравлениях, которые произошли в Кирове в накануне и в период майских праздников.
В Омутнинске продолжается реконструкция набережной, в Слободском перестал работать официальный сайт горадминистрации. Эти и другие вести с мест под рубрикой «Новости из Сети».
Будут ли возвращены «губернаторские стипендии», расскажет статья «Отменять не нужно возвращать».
Вятским волонтерам и Стратегии развития региона на ближайшие 15 лет посвящены официальные релизы правительства области, которые «ВК» публикует на тематической странице.
Северокавказский экстремист, отбывающий наказание в одной из колоний региона, рассказал о своей жизни. Его исповедь записал Александр Широков. Она называется «Раскаяние?..»
Полезные советы огородникам и любителям здорового образа жизни публикуются под рубриками «Хозяин» и «Будьте здоровы!» Здесь, в частности, есть информация о полезных свойствах салата и рекомендации для тех, кто планирует обратиться в федеральную медицинскую организацию.
Завершает номер большой кроссворд, который в очередной раз порадует любителей головоломок.
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