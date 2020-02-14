Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 февраля 2020 года
15 февраля отмечается очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Материал «Мы не исповедовали зло…», посвященный этой дате, открывает субботний номер «Вятского края».
«ФАП не работает уже 8 месяцев» - с таким письмом обратились в редакцию жители дер. Чокоты Куменского района. Жителей огорчает не только отсутствие в деревне медицины, но и то, что вышестоящие инстанции на их обращения не реагируют.
Как живет уржумское село? Рассказ об этом по итогам поездки нашего корреспондента в район опубликован под заголовком «Уржум селом богатеет».
Что говорит о комплексе в Марадыково РосРАО? Ответы ведомства на вопросы общественников называется «В адрес РосРАО».
«Опека: как на вулкане?». С таким заголовком увидело свет интервью с начальником управления опеки и попечительства кировской горадминистрации Любови Лобастовой.
Корреспондент «ВК» Вера Ануфриева побывала в «злачных местах» Кирова. Ее репортаж о судьбе бездомных называется «Новоселье для бомжей…».
Прокурорские работники ответили на вопросы, связанные с автомобилями, на странице «Прокуратура разъясняет». А под рубрикой «Информбюро» публикуются заметки об ипотечных ставках и банковских комиссиях.
Любители ЗОЖ найдут полезные советы на странице «Будьте здоровы!».
Завершает номер большой кроссворд.
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