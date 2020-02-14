Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 февраля 2020 года

14 февраля 2020 31 0
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15 февраля отмечается очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Материал «Мы не исповедовали зло…», посвященный этой дате, открывает субботний номер «Вятского края».

 

«ФАП не работает уже 8 месяцев» - с таким письмом обратились в редакцию жители дер. Чокоты Куменского района. Жителей огорчает не только отсутствие в деревне медицины, но и то, что вышестоящие инстанции на их обращения не реагируют.

 

Как живет уржумское село? Рассказ об этом по итогам поездки нашего корреспондента в район опубликован под заголовком «Уржум селом богатеет».

 

Что говорит о комплексе в Марадыково РосРАО? Ответы ведомства на вопросы общественников называется «В адрес РосРАО».

 

«Опека: как на вулкане?». С таким заголовком увидело свет интервью с начальником управления опеки и попечительства кировской горадминистрации Любови Лобастовой.

 

Корреспондент «ВК» Вера Ануфриева побывала в «злачных местах» Кирова. Ее репортаж о судьбе бездомных называется «Новоселье для бомжей…».

 

Прокурорские работники ответили на вопросы, связанные с автомобилями, на странице «Прокуратура разъясняет». А под рубрикой «Информбюро» публикуются заметки об ипотечных ставках и банковских комиссиях.

 

Любители ЗОЖ найдут полезные советы на странице «Будьте здоровы!».

 

Завершает номер большой кроссворд.

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