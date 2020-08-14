Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 августа 2020 года

14 августа 2020 19 0
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В региональном правительстве недовольны темпами работ по реконструкции и замене теплосетей. Тем более, раскопки затрудняют проезд по многим улицам областного центра. Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».

 

Вес — больше килограмма! Такой помидор вырастил на своем участке оричанин Юрий Богатырев. Это лишь одна из новостей традиционной подборки из жизни провинции.

 

Правительство поменяло подход к улучшению жизни на селе. Какова его новая стратегия?

 

Здесь можно не просто отдохнуть, но и провести время с пользой. Как в центрах соцзащиты готовятся к приему групп присмотра для пожилых граждан и инвалидов?

 

Дефицит льготных лекарств поставил больных перед непростой дилеммой: что выбрать, деньги или всё-таки медикаменты?

 

«Спокойная» эпоха Ивана Беспалова» - так называется материал к 105-летию со дня рождения бывшего руководителя Кировской области.

 

Как не ошибиться на «тихой охоте»»? Все советы — грибникам.

 

Что можно и нельзя есть на Яблочный Спас? Такова тема одной из публикаций странички «Хозяин».

 

Какие болезни можно получить от любимого питомца? О том — в подборке для тех, кто заботится о своем здоровье.

 

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