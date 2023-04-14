Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 апреля 2023 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Вторая прямая линия Соколова». А речь в этой публикации идет о том, какие же вопросу задавали жители Кировской области губернатору.

Главное, что интересовало людей - газификация региона, строительство и ремонт дорог, поддержка военнослужащих.

На днях прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова. Что же должно измениться в городе перед этой знаменательной датой? О грандиозных планах по случаю юбилея, которые частично могут так и остаться на бумаге из-за некомпетентности его организаторов, идет речь в статье «Разговоры, разговоры, слово к слову тянется».

В свежем номере еще один материал на эту тему. Он так и называется «Юбилей города Кирова снова под угрозой». Дело в том, что руководитель кировского Фонда капремонта расписался в собственной беспомощности. А в городе предстоит сделать очень многое, чтобы он встретил праздник достойно. Справится ли Фонд со своей частью работы? Об озабоченности депутатов и рассказывается в публикации.

Под рубрикой «Знай наших!» опубликован репортаж Веры Ануфриевой с церемонии награждения победителей конкурса «Женщина года». Это рассказ о лучших из лучших жительниц области, которые совершают настоящие чудеса в своей профессии, воспитании детей, творчестве, спорте. Недаром материал так и называется «Сотворившие чудо».

В Кирове волонтеры помогают бездомным восстановить документы и трудоустроиться. О центре «Рука помощи» и его помощниках рассказывается в зарисовке «Рука помощи» не оскудеет».

В музейно-выставочном центре воспитания и образования Кировской области торжественно открылась региональная «Вахта Памяти-2023». О поисковиках, их находках и возвращенных из небытия солдатах Великой Отечественной войны идет речь в материале «Нет бойцов безымянных».

В субботнем номере - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также - занимательный кроссворд.