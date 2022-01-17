Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 января 2022 года
Субботний номер «Вятского края» открывает хорошая новость для жителей Слободского. Все их инициативы по благоустройству города получили поддержку на уровне области в рамках ППМИ. Рассказ об этом называется «Удар инициативой по плохим тротуарам».
Зачем чиновники начали очередное наступление на малые торговые объекты? «Вятский край» попытался найти ответ на этот вопрос в материале «Отларёченный бизнес».
О январских новшествах в российском законодательстве рассказывается на специализированной странице «Законотворчество».
И. о. министра лесного хозяйства Александр Ложкин в эксклюзивном интервью «Вятскому краю» рассказал, как на территории области восстанавливают лес. Оно вышло под заголовком «Вятский лес и его хранители».
Кто поднимал вятскую металлургию? Об этом расскажет краеведческий материал «Железозаводчик и меценат Альфонс Поклевский-Козелл».
«Вятский край» продолжает знакомить читателей с районными краеведческими музеями. В этом номере под заголовком «С любовью к прошлому» публикуется статья о Советском краеведческом музее.
Какие сорта лука лучше садить в огороде, а также рецепты блюд из репчатого лука читатель найдет на странице «Хозяин». А как бороться с тяжестью после еды, ночным кашлем и другими недугами – под рубрикой «Будьте здоровы!»
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