Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 14 ноября 2020 года

«Безопасность «Марадыковского»: точку ставить рано?» - этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Зачем деревья на аллее красными крестами пометили? Жительница ул. Кооперации не дождалась мусорной машины… Это лишь некоторые заголовки в традиционной по субботам страничке «Новости из Сети».

«Один против всех» - так называется материал о том, почему депутат ОЗС Анатолий Чурин не согласен с решением о сокращении состава областного Заксобрания.

Может ли повториться трагедия в Ложкарях, где на пожаре погибли четверо малышей? Читайте в публикации «Караул! Горим!».

«ВК» рассказывает о профессионале своего дела — майоре полиции Марине Огурцовой, встреча корреспондента газеты с которой состоялась накануне Дня сотрудников органов внутренних дел.

Житель Кумен почти 15 лет борется с медицинскими чиновниками за бесплатные лекарства. Может ли один человек «быть в поле воином?»

Жил и творил в Кирове вятский фотолетописец Леонид Шишкин. О его жизни рассказывает выставка в областном краеведческом музее, где посетители увидят ностальгические снимки о нашем городе в годы советской эпохи.

Страничка «Хозяин» советует садоводам-огородникам — не расслабляйтесь: в ноябре на приусадебном участке тоже есть работа. А другая — о здоровом образе жизни — поведает, к примеру, мифы о шоколаде.