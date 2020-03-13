Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 14 марта 2020 года

Представители парламентских фракций областного Заксобрания на радиостанции «Эхо Москвы» обсудили поправки в Конституцию. Все их мнения — в сегодняшнем номере «ВК».

Как идет подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы? Об этом — тоже в публикации субботнего номера.

В Яранске редеют ряды учащихся, а в Кирово-Чепецке замерли стройки. Таковы темы традиционной странички «Новости из Сети».

«Вятский край» продолжает публиковать материалы к 75-летию Великой Победы. Сегодня гость номера - «Женщина года-2019», жительница блокадного Ленинграда Татьяна Кармазина, отметившая на днях 80-летний юбилей.

В рейде с активистами движения «Просрочка-патруль» побывала корреспондент «ВК». Что она увидела? Подробности в материале «Кальмары… в снегу».

Субботний номер в страничке «Хозяин» расскажет, к примеру, какие огурцы выбрать для рассады.

Другая, традиционная по субботам полоса о здоровом образе жизни, поведает читателям о том, какие симптомы появляются при язвенной болезни.

В номере — очередная житейская история о забавных приключениях трех сестер… с рупором.