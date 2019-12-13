Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 14 декабря 2019 года
Большое интервью с председателем правительства Кировской области Александром Чуриным открывает субботний номер «Вятского края».
Песок, которым посыпают кировские улицы, не соответствует ГОСТу. Об этом и других новостях из районов области на странице «Новости из Сети».
Зачем пенсионеров заставляют лично явится в Пенсионный фонд? Ответ на этот вопрос - в статье «Подтвердите, что вы живы».
Трудовые книжки станут электронными. Когда это произойдет, и кто будет учитывать трудовой стаж - в материале «Трудовые оцифруют».
Минздрав похвастал новым программным обеспечением – была обновлена «Электронная регистратура. Стало ли от этого легче попасть к врачу, разбирался корреспондент «ВК».
В преддверии юбилея Победы в редакцию начали приходить письма с воспоминаниями об участниках войны. Одно из них опубликовано под заголовком «Далёкое – близкое».
Для своих читателей «ВК» публикует важную информацию – зимнее расписание движения пассажирских поездов.
Как обычно, номер завершает большой кроссворд.
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