Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 14 декабря 2019 года

Большое интервью с председателем правительства Кировской области Александром Чуриным открывает субботний номер «Вятского края».

Песок, которым посыпают кировские улицы, не соответствует ГОСТу. Об этом и других новостях из районов области на странице «Новости из Сети».

Зачем пенсионеров заставляют лично явится в Пенсионный фонд? Ответ на этот вопрос - в статье «Подтвердите, что вы живы».

Трудовые книжки станут электронными. Когда это произойдет, и кто будет учитывать трудовой стаж - в материале «Трудовые оцифруют».

Минздрав похвастал новым программным обеспечением – была обновлена «Электронная регистратура. Стало ли от этого легче попасть к врачу, разбирался корреспондент «ВК».

В преддверии юбилея Победы в редакцию начали приходить письма с воспоминаниями об участниках войны. Одно из них опубликовано под заголовком «Далёкое – близкое».

Для своих читателей «ВК» публикует важную информацию – зимнее расписание движения пассажирских поездов.

Как обычно, номер завершает большой кроссворд.