Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 14 декабря 2019 года

13 декабря 2019 49 0
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Большое интервью с председателем правительства Кировской области Александром Чуриным открывает субботний номер «Вятского края».

 

Песок, которым посыпают кировские улицы, не соответствует ГОСТу. Об этом и других новостях из районов области на странице «Новости из Сети».

 

Зачем пенсионеров заставляют лично явится в Пенсионный фонд? Ответ на этот вопрос - в статье «Подтвердите, что вы живы».

 

Трудовые книжки станут электронными. Когда это произойдет, и кто будет учитывать трудовой стаж - в материале «Трудовые оцифруют».

 

Минздрав похвастал новым программным обеспечением – была обновлена «Электронная регистратура. Стало ли от этого легче попасть к врачу, разбирался корреспондент «ВК».

 

В преддверии юбилея Победы в редакцию начали приходить письма с воспоминаниями об участниках войны. Одно из них опубликовано под заголовком «Далёкое – близкое».

 

Для своих читателей «ВК» публикует важную информацию – зимнее расписание движения пассажирских поездов.

 

Как обычно, номер завершает большой кроссворд.

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