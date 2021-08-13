Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 14 августа 2021 года

13 августа 2021 25 0
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К кому приходит автолавка? Что творится в Яранске? Это лишь некоторые темы странички «Новости из Сети». Она представлена в сегодняшнем номере «Вятского края».

 

Жители Кировской области жалуются на рост цен на бензин. Читайте в расследовании корреспондента «ВК».

 

Могут ли долги по ЖКХ отдать коллекторам? Об этом — в одном из материалов.

 

Страница истории «ВК» рассказывает о том, каким было парикмахерское дело в Вятке 100 лет назад.

 

В Слободском 300 лет назад процветало ювелирное дело. А какие они, слободские серебряники?

 

Что волнует девушек? В номере «ВК» - житейские истории.

 

Для садоводов — страничка «Хозяин», а для тех, кто ведет здоровый образ жизни — советы о том, например, можно ли пить воду перед сдачей анализа крови.

 

 

 
 

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