Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 ноября 2021 года
На Градсовете представлен первый в Кирове проект комплексного развития территории. Какое оно, жилье с детсадом и поликлиникой? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
В традиционной страничке «Новости из Сети» рассказывается, в частности, о жуткой и забытой трагедии в Кирсе, произошедшей летом 1972 года.
«Молочные» миллионы, или Кто и как извлекает пользу из господдержки?» - так называется материал о том, как делаются деньги на одном из любимых продуктов.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области усиливает надзор за качеством воды в малых реках.
О поэте-фронтовике Овидии Любовикове и его произведениях в номере «ВК» рассказывает член Союза писателей России Валентина Коростелева.
Льготная ипотека и гранты на работников… О чем еще новые законы ноября? Подробности — в «ВК».
Как не допустить трагедии, если у Вас в квартире газ?
Какие ошибки могут испортить борщ? Как предотвратить варикоз? А это темы в популярных страничках для садоводов и огородников и для тех, кто заботится о своем здоровье.
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.