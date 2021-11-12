Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 ноября 2021 года

12 ноября 2021 5 0
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На Градсовете представлен первый в Кирове проект комплексного развития территории. Какое оно, жилье с детсадом и поликлиникой? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

В традиционной страничке «Новости из Сети» рассказывается, в частности, о жуткой и забытой трагедии в Кирсе, произошедшей летом 1972 года.

 

«Молочные» миллионы, или Кто и как извлекает пользу из господдержки?» - так называется материал о том, как делаются деньги на одном из любимых продуктов.

 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области усиливает надзор за качеством воды в малых реках.

 

О поэте-фронтовике Овидии Любовикове и его произведениях в номере «ВК» рассказывает член Союза писателей России Валентина Коростелева.

 

Льготная ипотека и гранты на работников… О чем еще новые законы ноября? Подробности — в «ВК».

 

Как не допустить трагедии, если у Вас в квартире газ?

 

Какие ошибки могут испортить борщ? Как предотвратить варикоз? А это темы в популярных страничках для садоводов и огородников и для тех, кто заботится о своем здоровье.

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