Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 марта 2021 года

Сельские дороги в России всегда были «головной болью». В чем причина дорожных проблем в Кировской области? Журналистским расследованием на эту тему и открывается субботний номер «ВК».

Конец зимы оказался не только самым морозным за несколько десятилетий, но и очень снежным. В материале «Достучаться до УК» рассказывается о том, как же заставить их привести город в порядок. Неслучайно губернатор и городские чиновники озадачились уборкой кировских дворов и крыш.

Под рубрикой «Из почты «ВК» опубликован очередной рассказ краеведа Сергея Чиркова, постоянного автора газеты. На этот раз его герой и земляк Николай Катаев рассказал об участии советских зенитчиков в военных действиях между Израилем и Египтом. «Неизвестная война» - так назвал автор этот эксклюзивный материал.

В канун 8 Марта в Кирове прошел Кубок мира по ледолазанию. О сюрпризах трассы, о том, как преодолевали спортсмены все преграды на пути к Победе, и идет речь в репортаже Веры Ануфриевой «Мороз, солнце и бег по ледовой вертикали.»

Под рубрикой «Книжная полка» рассказывается сразу о двух книжных новинках. Презентация одной — книги Владимира Сизова «Никто, кроме тебя...» прошла в Герценке в минувший четверг.

В свежем номере «Вятского края» - традиционные страницы «Хозяин», «Будьте здоровы», «Новости из сети».