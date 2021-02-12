Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 февраля 2021 года
В Москве объявили о создании мощного «левого блока», а Киров притих в ожидании. «Удар объединением по… власти» - так называется материал, которым открывается сегодняшний номер «ВК».
Власти Омутнинского района отказались от ликвидации учреждений культуры, применив частичное сокращение численности работников. Такова тема одной из публикаций в страничке «Новости из Сети».
Александр Чурин провел совещание по развитию инвестиционного климата в регионе. Все подробности — в номере.
Кировские педагоги и родители дали оценку новым правилам организации учебного процесса. О том — в материале «Школьные СанПиНы: за и против».
Региональные депутаты хотят отменить некоторые ограничения вятской антиалкогольной кампании.
В страничке «Из почты «ВК» рассказывается об Александре Семушине, в биографии которого была война на Северном Кавказе.
Какой сорт сладкого перца лучше выбрать? Почему полезен печеный лук? Об этом и многом другом можно узнать в страничках для садоводов и огородников и о здоровом образе жизни.
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