Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 августа 2022 года

Субботний номер газеты открывается материалом под интригующим заголовком «Ожидаемая отставка». Дело в том, что на этой неделе досрочно в отставку ушел глава горадминистрации Дмитрий Осипов. На его место временно назначен начальник Первомайского теруправления Вячеслав Симаков. О причинах отставки и идет речь в публикации.

«ВК» продолжает рассказывать читателям о еженедельных оперативных совещаниях у врио главы Кировской области Александра Соколова. Вот и в сегодняшнем номере газеты – рассказ о проблемах, поднятых на недавней планерке.

Одну из них – скашивание травы на городской территории – поднимает в своей статье «Во благо горожан?» доктор биологических наук Альберт Соловьев.

«У кировчан, да и у других жителей нашей области, есть немало претензий к «Энергосбыт Плюс». Так начинается проблемный материал «Не кнутом, так пряником». А рассказывается в нем о том, как «Т Плюс» развивает удаленный доступ и «кошмарит» должников.

Под рубрикой «Это интересно» автор публикации «Пропавшее здание центрального проспекта» задается вопросом: «Почему нумерация домов на проспекте Мира в Кирове-Чепецке начинается с № 2?»

В субботнем номере – тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы», житейская история Александра Широкова. А также – рубрики «Новости из сети», «Народные приметы» и увлекательный кроссворд.