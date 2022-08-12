Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 августа 2022 года
Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 13 августа 2022 года
Субботний номер газеты открывается материалом под интригующим заголовком «Ожидаемая отставка». Дело в том, что на этой неделе досрочно в отставку ушел глава горадминистрации Дмитрий Осипов. На его место временно назначен начальник Первомайского теруправления Вячеслав Симаков. О причинах отставки и идет речь в публикации.
«ВК» продолжает рассказывать читателям о еженедельных оперативных совещаниях у врио главы Кировской области Александра Соколова. Вот и в сегодняшнем номере газеты – рассказ о проблемах, поднятых на недавней планерке.
Одну из них – скашивание травы на городской территории – поднимает в своей статье «Во благо горожан?» доктор биологических наук Альберт Соловьев.
«У кировчан, да и у других жителей нашей области, есть немало претензий к «Энергосбыт Плюс». Так начинается проблемный материал «Не кнутом, так пряником». А рассказывается в нем о том, как «Т Плюс» развивает удаленный доступ и «кошмарит» должников.
Под рубрикой «Это интересно» автор публикации «Пропавшее здание центрального проспекта» задается вопросом: «Почему нумерация домов на проспекте Мира в Кирове-Чепецке начинается с № 2?»
В субботнем номере – тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы», житейская история Александра Широкова. А также – рубрики «Новости из сети», «Народные приметы» и увлекательный кроссворд.
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.