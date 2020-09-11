Обзор газеты "Вятский край. Суббота" за 12 сентября 2020 года

Что заставило главу Вятской епархии отказаться от патриаршей награды? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».

ОНФ отмечает многочисленные перебои с водоснабжением сельских населенных пунктов. Какие населенные пункты пострадали от этого больше других, в материале «А без воды – и ни туды, и ни сюды!»

Бродячие собаки в Демьяново и зверинец в Кирово-Чепецке. О них на странице «Новости из Сети».

В статье «Сараи бытового назначения» рассказывается, почему в Советске хотят сирот лишить нового жилья.

Станет ли Киров «Городом трудовой доблести»? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «ВК» А. Вяткин. Его рассказ называется «За город доблести трудовой!»

Альберту Лиханову – 85 лет! К юбилейной дате публикуется биография нашего знаменитого земляка.

О том, как пациенту найти общий язык с докторами, повествует материал Аеры Ануфриевой «Коммуникации – доверие – помощь».

Рубрика «Хозяин» в этом номере посвящена кулинарным рецептам, а «Будьте здоровы!» - профилактике сердечных заболеваний и гигиене полости рта.

Номер завершает большой кроссворд.