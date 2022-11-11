Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 ноября 2022 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под интригующим заголовком «ДоШЕВЕЛИли до точки». А все дело в том, что в слободе Шевели собираются построить новую школу. Однако еще несколько лет назад бывший глава горадминистрации Кирова обещал это сделать. О камне преткновения в решении этого вопроса и размышляет Сергей Смолин.

Губернатор Александр Соколов призвал вятских аграриев развивать овощеводство. Насколько реально это наших климатических условиях и идет речь в статье «Не молоком единым...»

Зима уже напомнила о себе первым морозцем. А каково-то сейчас тем, кто остался без крыши над головой? Кто и как им поможет? В материале Веры Ануфриевой «Человек на улице» и рассказывается об открытии в городе пунктов обогрева и «Автобусе милосердия». Волонтеры Вятского общества во имя святителя и чудотворца Николая развозят на нем горячее питание и теплую одежду для нуждающихся в помощи людей.

В статье «Ракетчиками не рождаются» рассказывается о том, как военный городок в Кировской области стал практически родным для сотен и тысяч людей в их военной и гражданской биографии.

Под рубрикой «Законодательство» опубликована информация о новых законах, вступивших в силу с 1 ноября.

Страховые поджоги появились одновременно с возникновением страхования имущества от огня. В публикации «Огненные аферы» идет речь о том, как страховые мошенники промышляют поджогами автомобилей.

В свежем номере «Вятского края» - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также - увлекательный кроссворд.