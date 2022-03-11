Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 марта 2022 года
«Вятский край» продолжает рассказывать, как Кировская область противодействует санкционному давлению со стороны Запада. На этот раз в социальной сфере.
С некоторыми событиями в районах области читателя знакомит тематическая страница «Новости из Сети».
Может ли Госжилинспекция бороться с недобросовестными управляющими компаниями? Ответ на этот вопрос в материале «Широко закрыв глаза».
Власть пока не в силах отучить людей от употребления спиртных напитков. Такой вывод напрашивается из статьи А. Вяткина «Меньше надо пить!»
«Вятский край» продолжает своей экскурс по районным краеведческим музеям. На этот раз в объектив попал музей Г.С. Шпагина в Вятских Полянах. Зарисовка называется «В доме конструктора-героя».
Как начиналась история «стольного града» Вятки? Новые и старые факты в обзоре «Деревнями да слободами».
Рубрика «Житейская история» предлагает рассказ Александра Широкова «Кирзачи».
Что садоводам делать в марте и как правильно дышать? Об этом и прочем на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»
А в завершение развлечение для интеллектуалов – большой кроссворд.
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