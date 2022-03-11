Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 марта 2022 года

«Вятский край» продолжает рассказывать, как Кировская область противодействует санкционному давлению со стороны Запада. На этот раз в социальной сфере.

С некоторыми событиями в районах области читателя знакомит тематическая страница «Новости из Сети».

Может ли Госжилинспекция бороться с недобросовестными управляющими компаниями? Ответ на этот вопрос в материале «Широко закрыв глаза».

Власть пока не в силах отучить людей от употребления спиртных напитков. Такой вывод напрашивается из статьи А. Вяткина «Меньше надо пить!»

«Вятский край» продолжает своей экскурс по районным краеведческим музеям. На этот раз в объектив попал музей Г.С. Шпагина в Вятских Полянах. Зарисовка называется «В доме конструктора-героя».

Как начиналась история «стольного града» Вятки? Новые и старые факты в обзоре «Деревнями да слободами».

Рубрика «Житейская история» предлагает рассказ Александра Широкова «Кирзачи».

Что садоводам делать в марте и как правильно дышать? Об этом и прочем на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»

А в завершение развлечение для интеллектуалов – большой кроссворд.