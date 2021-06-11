Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 июня 2021 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается тревожным материалом о том, что в ближайшее время в лесах Кировской области ожидается высокая пожарная опасность. Своим опытом по укрощению огня делится с читателями «ВК» пожарный кировской «Лесоохраны» Алексей Сюткин в заметке «С ранцем наперевес».

На днях завод «Сельмаш» посетил губернатор Кировской области. О рабочем визите главы региона идет речь в материале под заголовком: «Губернатор Игорь Васильев: «Промышленные предприятия - это основа экономики».

О труде вятских селекционеров, получивших недавно федеральный грант, рассказывается в интервью Веры Ануфриевой «Ячмень Боярин, горох Вятич...»

В современном Кирове соседствует сразу две противоположных тенденции: количество государственных музеев сокращается, зато частные выставочные площадки активно растут. А как же было в старину? О музеях старой Вятки рассказывается под рубрикой «Страницы истории».

По статистике, каждые сутки на дорогах России погибают двое детей. Какие правила по безопасности дорожного движения должны помнить взрослые и дети? Об этом - в заметке «Лети, самокат, осторожно!»

На Северном флоте проходили службу и продолжают её нести вятские парни. Своими воспоминаниями о нелегкой морской вахте на подводной лодке поделился кировчанин Евгений Рогачев в зарисовке «Закалка Северного флота».

В свежем номере «Вятского края» - подборки новостей и криминала, тематические страницы: «Будьте здоровы!» и «Хозяин», а также - рубрика «Народные приметы» и кроссворд.