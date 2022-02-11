Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 февраля 2022 года

Депутаты и общественники обсудили новую структуру городского управления. Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».

В одной из квартир в п. Порошино обрушился потолок. Все подробности — от регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Малым библиотекам Омутнинского района грозит ликвидация. Суд предписал вспомнить о дороге в Каринторф. Таковы лишь некоторые темы материалов в традиционной подборке «Новости из Сети».

В Герценке прошел вечер памяти Альберта Лиханова.

«Кумиры нашего детства» - под такой рубрикой публикация о знаменитом лыжнике, нашем земляке Юрии Скобове.

Правила поступления в вузы опять меняют. Какие изменения ждут абитуриентов?

Кого и за какие деньги хоронят на кировских кладбищах? Читайте в материале «Гарантированное погребение».

В цикле материалов под рубрикой «Музеи малой родины» - рассказ о доме-музее маршала И.С. Конева в д. Лодейно Подосиновского района.

В номере «ВК» - советы для садоводов-огородников и для тех, кто заботится о своем здоровье.