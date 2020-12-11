Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 декабря 2020 года

11 декабря 2020 22 0
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Кировчане обсуждают возможный рост цен на поездки в городских автобусах и троллейбусах. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Почему пациенты с хроническими заболеваниями не могут получит рецепты на лекарства. Такова еще одна из публикаций газеты.

 

Будет ли перенесен Вятский тюремный замок из центра города? Об этом и многом другом — в страничке «Новости из Сети».

 

Механизатор Дмитрий Бадьин из Советского района в третий раз стал лучшим по профессии. Как живет село, где он работает?

 

В Кирове наградили лучших волонтеров, ставших добровольными помощниками медиков и не только в непростой период времени.

 

Фельдшер скорой помощи Антон Варлыгин — о трудовых буднях в условиях пандемии.

 

Лев Толстой — основоположник дачной революции. Это одна из тем странички «Хозяин».

 

Какими осложнениями грозит коронавирус? Об этом можно узнать в подборке материалов о здоровом образе жизни.

 

В номере «ВК» также житейская история о том, как жительница Малмыжа едва не встретилась с рысью.

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