Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 12 декабря 2020 года

Кировчане обсуждают возможный рост цен на поездки в городских автобусах и троллейбусах. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Почему пациенты с хроническими заболеваниями не могут получит рецепты на лекарства. Такова еще одна из публикаций газеты.

Будет ли перенесен Вятский тюремный замок из центра города? Об этом и многом другом — в страничке «Новости из Сети».

Механизатор Дмитрий Бадьин из Советского района в третий раз стал лучшим по профессии. Как живет село, где он работает?

В Кирове наградили лучших волонтеров, ставших добровольными помощниками медиков и не только в непростой период времени.

Фельдшер скорой помощи Антон Варлыгин — о трудовых буднях в условиях пандемии.

Лев Толстой — основоположник дачной революции. Это одна из тем странички «Хозяин».

Какими осложнениями грозит коронавирус? Об этом можно узнать в подборке материалов о здоровом образе жизни.

В номере «ВК» также житейская история о том, как жительница Малмыжа едва не встретилась с рысью.