Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 11 сентября 2021 года

10 сентября 2021 29 0
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Субботний номер «Вятского края» открывает материал, посвященный экологической проблеме этой осени: во многих малых реках Кирова массово погибла рыба. Что это? Сброс ядовитых веществ или природная аномалия? Читайте в «ВК».

 

Ежегодно во второе воскресенье сентября в нашей стране отмечают День танкиста. В сегодняшнем номере газеты о своей службе в Германии в 80-х годах вспоминает вятский краевед Анатолий Авдеев в очерке «Танкист — это навсегда».

 

«Душа болит о детском спорте». В материале под таким заголовком рассказывается о встрече на дискуссионной площадке выдающихся спортсменов и тренеров Кировской области с губернатором Игорем Васильевым. Речь шла о том, как развивается спорт и не только детский в нашем регионе, и что нужно сделать, чтобы кировские спортсмены были одними из лучших в стране. Это, к примеру, и строительство футбольного манежа и ледолазно-спортивного комплекса.

 

«Звонок Валентины Ивановны Кощеевой растревожил душу, - так начинается зарисовка Веры Ануфриевой. - Нет, на этот раз она не просила защитить музей народного образования, в котором чиновники хотели разместить бухгалтерию. На этот раз помощь требовалась ей самой».  О том, что же случилось, рассказывается в материале под заголовком «Зачем мне собака-поводырь, если я не хожу?»

 

В свежем номере «Вятского края» также — подборки новостей и криминала, рубрики «Новости из сети», «Будьте здоровы!», традиционная страница для садоводов «Хозяин».

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