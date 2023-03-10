Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 11 марта 2023 года

10 марта 2023 158 0
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В субботнем номере «Вятского края» вновь много интересной и полезной информации.

 

«Прямо снег на голову». Так называется заметка о поручении губернатора области Александра Соколова по расчистке улиц и очистке крыш от снега.

 

Что происходит в вятском здравоохранении? Ответ на этот вопрос в статье «Неонкологический просчёт».

 

В Кирове живет много изобретателей. Кто и чем отметился на этом поприще, в рассказе Веры Ануфриевой «Чудо-измельчитель Виктора Мохнаткина».

 

Обзор заметок, поступивших из Общероссийского народного фронта, повествует о неурядицах вятской жизни. Он называется «Как в прошлом веке».

 

Кировский драматический театр – гордость региона. О его прошлом и настоящем в материале «Театр с богатой историей».

 

Полезные советы по выращиванию рассады помидор дал Венедикт Дадыкин. Они опубликованы на странице «Хозяин».

 

Сохранить свое здоровье можно вместе с рекомендациями, которые даются в рубрике «Будьте здоровы!»

 

А для интеллектуалов, как обычно, большой кроссворд.

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