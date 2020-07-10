Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 11 июля 2020 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом «Не карательная, но караемая». В нем рассказывается о том, как в областной психиатрической больнице идет оптимизация, в результате которой некогда большой медицинский городок «скукожился» до одного здания, в котором разместились и административные службы, и лечебные отделения.

Под рубрикой «Страницы истории» опубликован очерк Александра Широкова «Конец операции «Ульм». В материале идет речь о судьбе группы немецких диверсантов, сброшенных с вражеского самолета в вятские леса в феврале 1944 года.

В зарисовке Веры Ануфриевой «Её любовь, ее печаль» рассказывается о замечательной женщине, заслуженном враче Российской Федерации Марии Николаевне Макаровой. К сожалению, она недавно ушла из жизни…

Как пишет сайт Superjob, безработных в России в три раза больше, чем сообщают данные официальной статистики. Почему вятский народ не спешит встать на биржу труда? Ситуация анализируется в материале «Без надежды на государство».

В «Житейской истории» Ирины Кушовой рассказывается о красивой жизни, в красивых «декорациях». Жить бы людям и радоваться. И почему только богатые, как в сериалах, все плачут, и плачут? Об этом в рассказе «С серебряной ложкой во рту».

В свежем номере «Вятского края» подборки новостей и криминала, страница «Хозяин», народные приметы на июль и реклама.