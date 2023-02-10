Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 11 февраля 2023 года

Территории КВАТУ нашли новое применение. На этом месте предполагается построить так называемый образовательно-спортивный-культурный кластер. Что он из себя представляет? Об этом рассказывается в материале «В погоне за «мировым уровнем». Во всяком случае, восторгов новое предложение команды Александра Соколова не вызвало.

В Год педагога и наставника «Вятский край» продолжает тему образования. Гость сегодняшнего номера - председатель Кировской областной организации Общероссийского профсоюза образования Таисия Макеева. О проблемах учительства в Кировской области - в интервью Веры Ануфриевой «Учитель в сердце моем».

Под рубрикой «Взгляд в прошлое» опубликован очерк Александра Широкова «Операция «Дунай»: защищая социализм». В нем рассказывается о введении в 1968 году войск Варшавского договора в Чехословакию.

О кировских НКО, ставших победителями конкурса президентских грантов идет речь в зарисовке «Хлеб наш насущный».

В субботнем номере - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также - рубрика «Народные приметы» и занимательный кроссворд.