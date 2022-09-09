Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 сентября 2022 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Судебные чтения и слушания». В Октябрьском райсуде г. Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего губернатора региона Никиты Белых, уже отбывающего восьмилетний срок по делу о взятке. В чем же Никиту Юрьевича обвиняют на этот раз? Подробности - в статье.

Под рубрикой «Человеческий фактор» поднимается, к сожалению, актуальная на сегодняшний день тема сиротства. В очерке Сергея Смолина молодые люди, оставшиеся в свое время без родителей, рассказывают о возможностях, которые есть у сирот. Не случайно материал так и называется: «Сиротство - не приговор».

На всероссийском конкурсе «Взгляд в будущее» ученики «Кванториумов» из Кирова и Омутнинска стали победителями и призерами. Об оригинальных проектах ребят и рассказывается в зарисовке «Игролог» и «нескучная» остановка...»

Как уже сообщал «ВК», недавно в Кировской области побывала министр культуры России Ольга Любимова. В Герценке она посетила отдел редких книг с уникальной коллекцией изданий, связанных с историей Вятской губернии. О сокровищах отдела и идет речь в публикации «Не за семью печатями».

В свежем номере газеты - удивительная житейская история, посвященная красивейшему русскому городу - «жемчужине у моря», оказавшемуся на Украине. В очерке «Ах, Одесса...» с любовью и сожалением рассказывает о городе своей мечты Александр Широков.

В свежем номере - тематические страницы «Хозяин», «Будьте здоровы!», рубрики «Новости из сети», «Народные приметы», а также - кроссворд для любознательных.