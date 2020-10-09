Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 октября 2020 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом с интригующим заголовком: «Узник Вятского тюремного замка». Им стал бывший губернатор Кировской области Никита Белых. В августе его этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу Кировской региональной ипотечной корпорации.

На недавнем пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области был установлен прожиточный минимум для пенсионеров. О сложных манипуляциях при его расчете идет речь в заметке «Как прожить пенсионеру на 300 рублей в день?»

В Музее воинской славы открылась новая выставка «Герой неба». Она посвящена летчику и художнику, участнику Великой Отечественной войны Виталию Поликарповичу Хлыбову. О подвигах «вятского Маресьева» рассказывается в очерке Александра Широкова «Небо Виталия Хлыбова».

Перед закрытием пожароопасного сезона в Кировской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный-2020». О его победителе Романе Гребневе из Советска идет речь в материале «Наука преодоления...»

В трудоустройстве мелочей не бывает. Вот и в свежем номере «ВК» под рубрикой «Биржа труда» опубликованы советы о том, какие вопросы можно задать работодателю, а какие ни в коем случае нельзя.

Кстати, в некоторых банках при устройстве на работу используют при собеседовании полиграфы. В каких случаях это целесообразно, а в каких - нет? Об этом в заметке «Правда или ложь?»

В субботнем номере «Вятского края» - подборки новостей и криминала, страницы «Хозяин», «Будьте здоровы», «Новости из сети» и увлекательный кроссворд.