Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 июля 2021 года

В ходе подготовки к «прямой линии» с Владимиром Путиным жители кировского жилого комплекса Озерки обратились к Владимиру Путину с видеообращением. Их жалобы на зловонный запах дошли до главы государства. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

У Дворца пионеров восстановят мозаику. В Омутнинске полным ходом идут работы по благоустройству набережной. Эти и другие темы в страничке «Новости из Сети».

В региональном правительстве озвучили планы по строительству новых школ.

Какие ограничения имеются в городах России, связанные с коронавирусом: их полный список — в сегодняшнем «ВК».

Гость номера — полковник внутренней службы Александр Новиков. Он рассказывает о силе, вере и Путине.

Страничка «Здоровье» расскажет, например, о том, сколько конфет можно съедать в день?