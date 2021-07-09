Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 июля 2021 года
В ходе подготовки к «прямой линии» с Владимиром Путиным жители кировского жилого комплекса Озерки обратились к Владимиру Путину с видеообращением. Их жалобы на зловонный запах дошли до главы государства. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
У Дворца пионеров восстановят мозаику. В Омутнинске полным ходом идут работы по благоустройству набережной. Эти и другие темы в страничке «Новости из Сети».
В региональном правительстве озвучили планы по строительству новых школ.
Какие ограничения имеются в городах России, связанные с коронавирусом: их полный список — в сегодняшнем «ВК».
Гость номера — полковник внутренней службы Александр Новиков. Он рассказывает о силе, вере и Путине.
Страничка «Здоровье» расскажет, например, о том, сколько конфет можно съедать в день?
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