Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 декабря 2022 года

Как Киров прихорошится к своему юбилею? Об этом — в сегодняшнем номере «Вятского края».

В Слободском краеведческом музее работает необычная выставка модельного гипса. Такова одна из публикаций традиционной странички «Новости из Сети».

Почему губят зеленые насаждения в городе? Несет ли кто наказание за такое варварское отношение к природному ландшафту областного центра?

В номере «ВК» - письмо зуевского читателя Сергея Чиркова о конфликте с сотрудниками ГИБДД.

Как частичная мобилизация изменила рынок труда?

Новая житейская история журналиста Александра Широкова — о солдатских вдовах из забытой деревни.

Чем в декабре можно заниматься на садовом участке? От чего стоит поберечь зубы? Ответы на эти и другие вопросы тоже можно найти в сегодняшнем номере «ВК».