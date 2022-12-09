Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 декабря 2022 года
Как Киров прихорошится к своему юбилею? Об этом — в сегодняшнем номере «Вятского края».
В Слободском краеведческом музее работает необычная выставка модельного гипса. Такова одна из публикаций традиционной странички «Новости из Сети».
Почему губят зеленые насаждения в городе? Несет ли кто наказание за такое варварское отношение к природному ландшафту областного центра?
В номере «ВК» - письмо зуевского читателя Сергея Чиркова о конфликте с сотрудниками ГИБДД.
Как частичная мобилизация изменила рынок труда?
Новая житейская история журналиста Александра Широкова — о солдатских вдовах из забытой деревни.
Чем в декабре можно заниматься на садовом участке? От чего стоит поберечь зубы? Ответы на эти и другие вопросы тоже можно найти в сегодняшнем номере «ВК».
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