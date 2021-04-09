Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 апреля 2021 года

296 служебных квартир будут приняты в областную собственность. Распоряжение подписал председатель правительства региона Александр Чурин. Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».

Нужен ли таксофон в деревне? Наноасфальт — мистика или реальность? Таковы лишь некоторые темы подборки «Новости из Сети».

Общественники хотят вернуть прямые выборы кировского мэра. Читайте в материале «Единственный и всенародно избранный».

Кто они, волонтеры, помогающие детям-сиротам?

Впереди — лето. А, значит, отдых в лагерях с любимыми вожатыми. Как они, «спутники детей», готовятся к сезону?

В культобзоре — о новых выставках в Кирове и области, о премьерах в театрах и не только.

В рубрике «Земляки» - воспоминания жителя Зуевского района Александра Соболева о своей службе и войне, где он побывал. «Боевым награждается орденом...» - так называются публикация.

О грядке с биоподогревом, о том, почему синяк меняет цвет, можно узнать в традиционных страничках для садоводов-огородников и любителей здорового образа жизни.