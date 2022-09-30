Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 октября 2022 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Дума новая, а лица старые». В Кирове после выборов начал свою работу городской парламент. О том, какие вопросы были рассмотрены на его первом заседании, и рассказывается в публикации.

Накануне Дня пожилых людей корреспондент «ВК» встретился с ветераном профсоюзного движения Ниной Борисовной Казаковой. О жизни и делах этой энергичной женщины рассказывается в очерке Александра Широкова «Танго ее жизни».

Российские военные и политики предлагают вновь преподавать начальную военную подготовку в школах. О том, что это даст молодым людям, идет речь в публикации «Равняйсь! Смирно!»

Под рубрикой «Далекое-близкое» рассказывается о том, как проходила мобилизация в первую мировую войну. В статье «Будем немчуру бить!» приведены выдержки из вятских газет столетней давности.

На днях в библиотеке им. Грина открылась фотовыставка, приуроченная ко Всемирному дню защиты животных. Рассказ о ее авторе и его героях в зарисовке Веры Ануфриевой «Друзей не бросают!»

В свежем номере - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин», «Будьте здоровы!», а также народные приметы и «Анекдотец «ВК».