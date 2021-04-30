Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 мая 2021 года

В вятской культуре назревает очередной скандал. На этот раз «эпицентром взрыва» стала Вятская областная филармония. «Аттестация с заданным итогом...» - так называется материал, которым и открывается сегодняшний номер «ВК».

В Слободском на Соборной площади повалили голубые ели. Почему в Афанасьево на субботнике не видели с метлой главу района? Таковы лишь некоторые темы традиционной странички «Новости из Сети».

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин отчитался о своей работе перед губернатором. Чес занималось его ведомство?

Чиновник горадминистрации рассказал об итогах российского форума «Умный город». Каким будет «цифровой Киров»?

В Кировской области начался пожароопасный сезон. Какие меры предосторожности надо соблюдать?

«Непобедимые — навсегда!» - это материал о выставке, рассказывающей о спортивной жизни кировчан в годы Великой Отечественной войны. Она открылась в Кировском областном краеведческом музее.

Как посадить лук-севок? Полезные советы по уходу за белой обувью… Как правильно измерить давление? Об этом и многом другом — тоже в сегодняшнем номере «ВК».

Для любителей театров — полная афиша спектаклей на май.