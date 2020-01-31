Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 февраля 2020 года

Кировскую область посетили члены рабочей группы Госсовета «Образование и наука». Почему они «поговорили и разошлись?». Об этом — в сегодняшнем номере «Вятского края».

«ВК» продолжает свое журналистское расследование, посвященное деятельности первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева. Сегодня — очередная публикация «А король-то голый!».

Все ли домашние питомцы (особенно собачки) находятся под бдительным контролем своих хозяев? Это лишь одна из тем в традиционной подборке «Новости из Сети».

Протестное движение в Кировской области против утилизации опасных отходов на объекте «Марадыковский» нарастает. Подробности — в материале «Через барьеры к референдуму».

Всегда ли могут те, кто освободился из мест не столь отдаленных, трудоустроиться на свободе? Об этом, в частности, шла речь на «круглом столе» в УФСИН России по Кировской области.

Еще одна публикация «ВК» посвящена памятной дате — 76-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. Как живут бывшие жители непокоренного города-героя, для которых Киров стал второй родиной?

В страничке «Из блокнота краеведа» читатели узнают о краеведе Владимире Семибратове.