Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 августа 2020 года

В региональном парламенте очередной скандал. Представители «партии большинства» решили сократить депутатский корпус. Как к этому отнеслись в оппозиции, рассказывает материал «Сэкономим на парламентаризме», которым открывается субботний номер «Вятского края».

В Кирове оживились мошенники. Они рассылают горожанам повестки о поверке счетчиков воды. «Водоканал» дал советы, как реагировать на такие бумажки.

В Омутнинске люди страдают из-за закрытия городской бани, в Кирово-Чепецке борются с настенной рекламой наркотиков. Об этом и прочем на странице «Новости из Сети».

Родители Кирова недовольны работой Общественной палаты области. Об этом они написали в открытом письме. Что им ответили члены ОПКО - в материале «Обсудить не получилось».

В адрес ОНФ поступает много обращений жителей области. Читайте «Прожектор ОНФ».

Десантник – это не только призвание. Десантниками может быть целая династия. Об этом рассказывает очерк Александра Широкова «В берете цвета неба».

Страница «Житейские истории» всегда была популярна у читателей «ВК». В этом номере – свежие истории.

Советы огородникам на август публикуются на странице «Хозяин», а рекомендации по со[ранению здоровья – на полосе «Будьте здоровы!»