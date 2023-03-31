Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 апреля 2023 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом под грозным заголовком «Вот я вам ужо!.. Пиарщик генерала Селянина грозит журналистам «уголовкой»?» Такова суть ответа Управления МВД России по Кировской области на публикации в газете «Кикнур - вятская Кущёвка?» и «Заговор молчания».

Как семьям мобилизованным пережить расставание со своими близкими? Для оказания им психолого-педагогической помощи в Кирове начал работу специальный центр. О его деятельности и идет речь в интервью Александра Широкова «И тылу нужен «Спасательный круг».

В каникулы в Кирове прошла традиционная неделя детской и юношеской книги. Рассказ об этом замечательном празднике в заметке Веры Ануфриевой «Книжкины именины».

Под рубрикой «Законы» рассказывается об апрельских изменениях в законодательстве. Социальные пенсии вырастут на 3,3 процента, жилищные субсидии будут определять сами регионы… Об этих и других новациях идет речь в публикации «Вступают в силу в апреле».

Пришла весна, а с нею и проблемы по сжиганию сухой травы в садах и огородах. О новых требованиях в правилах противопожарного режима рассказывается в заметке «Костры на 6 сотках».

В свежем номере газеты также подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», событийный календарь на апрель, народные приметы и увлекательный кроссворд.