Обзор газеты «Вятский край: пятница» за 9 сентября

.

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под интригующим заголовком: «Не обещать, а делать». Дело в том, что Владимир Путин поручил Правительству России помочь Кировской области в связи с подготовкой к 650-летию г. Кирова. В статье дается перечень поручений президента и конкретно рассказывается о наиболее значимых для области проектах.

В Кирове активисты ОНФ обратили внимание на проблемы работающей, но опасной для людей ливневой канализации. О неисправности водотводных желобов и неогороженных канавах идет речь в публикации под заголовком «Опасная «ливневка».

В свежем номере «ВК» - очередной материал, посвященный 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ. На этот раз в очерке Веры Ануфриевой «Владимир Симахин: «Буренка - наш талисман» рассказывается о руководителе СПК «Березниковский» Куменского района.

Под рубрикой «Культобзор» в заметке «Очей очарованье» идет речь о культурной жизни города Кирова и районов области в сентябре.

В пятничном номере «Вятского края» - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница, а также - кроссворд и «Анекдотец «ВК».