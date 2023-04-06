Обзор газеты «Вятский край. Пятница» за 7 апреля 2023 года

Сегодняшний номер «ВК» рассказывает о результатах проверок Счетной палаты Кировской области при реализации нацпроектов. В частности, в здравоохранении.

У музея К. Циолковского, авиации и космонавтики — юбилей. Какой путь он прошел за 35 лет, как все начиналось? Об этом — первый директор музея Марина Глушкова в материале «Где начинается космос?

Вешать ли магниты на холодильник? Как не угодить на крючок Рыбнадзора? Таковы лишь некоторые темы публикаций в страничке «Страна Советов».

При ВТПП создали новый орган поддержки предпринимательства.

Завершился конкурс гражданских инициатив к юбилею г. Кирова.

В Кировском музее воинской славы открылась новая выставка, на этот раз — о реконструкторах эпох. Кто они, хранители военных традиции?