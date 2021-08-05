Обзор газеты "Вятский край. Пятница" за 6 августа 2021 года

В Кирове прошел суд над бывшим руководителем АТП Николаем Дубровиным. Чем дело кончилось и как его фигурант связан с делом экс-мэра Владимира Быкова в материале «Зачем «танкисту» «парашют»?» Он открывает пятничный номер газеты «Вятский край».

О том, что происходит в вятском сельском хозяйстве, расскажет обзор «Кто больше работает, больше получает».

Тематическая страница «Страна советов» публикует много полезной информации. В частности, на ней читатель найдет рекомендации по установке стиральной машинке и прочее.

Какие ограничения ввели российские регионы в связи с пандемией коронавируса можно узнать из подборки «Ограничения по России». Эта информация будет полезна тем, кто планирует провести свой отпуск в нашей стране.

ХК «Родина» начал игровой сезон с поражений. Об этом и прочем заметки под рубрикой «Спорт».

В кировской Диараме открылась новая выставка. Своими впечатлениями о ней поделилась В. Георгиева под заголовком «Яркие краски вятской вышивки». Этот материал завершает номер.