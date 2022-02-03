Обзор газеты "Вятский край. Пятница" за 4 февраля 2022 года

Тревожные сообщения поступают с фронта борьбы с коронавирусом. «Омикрон» наступает. Число заболевших стремительно растет. Эта новость открывает новый номер «Вятского края».

Кто и как помогает обманутым дольщикам. Об этом рассказал в интервью генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев. Оно печатается под заголовком «Фонд поможет всем обманутым дольщикам».

Студенты вновь поехали в районы области. Стартовала акция «Снежный десант». С каким настроением уезжают ребята, в репортаже «Пломбир», который греет…»

«Дама и стены помогают» - так называется зарисовка В. Георгиевой о работе Центра реабилитации «На Казанской».

Под рубрикой «Спорт» публикуются материалы, посвященные открытию Пекинской олимпиады. Из них можно узнать, кто и когда из кировских спортсменов завоевывал олимпийский пъедестал.

Своими впечатлениями от выставки «Расскажите, птицы» поделился А. Вяткин. Она открылась в ОДНТ. Рассказ о ней завершает пятничный номер «ВК».