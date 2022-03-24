Обзор газеты «Вятский край. Пятница» за 25 марта 2022 года
В правительстве Кировской области обсудили вопросы лекарственного обеспечения. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
В Ленинском районном суде г. Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора области Андрея Плитко и его подельников. Читайте в публикации «Лес — дело воровское-10».
Первомайский район г. Кирова скоро отметит свой полувековой юбилей. Бывшие районные руководители поделились своими воспоминаниями.
Чтобы не оказаться в долговой яме, можно обратиться за реструктуризацией кредита. Об этом — в рубрике «Полезно знать».
С наступлением весны многие дети забыли о правилах дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили: трасса не прощает беспечности!
В Кировской диораме на новой выставке можно все узнать о русской печи.
В номере «ВК» также спортивная подборка, большой кроссворд и криминальная хроника.
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