Обзор газеты "Вятский край. Пятница" за 18 сентября 2020 года
Многострадальный земельный участок в кировском парке Победы опять на слуху. Что нового с ним произошло, в заметке «Танкист и Победа», которой открывается пятничный номер «Вятского края».
Прошедшим выборам в муниципальные органы власти посвящен материал «Партия власти» опять «на коне».
О подготовке Кирова к новому отопительному сезону рассказывает репортаж Веры Ануфриевой «Город в раскопах…»
В ОДНТ открылась необычная выставка. Свои произведения на нее представил вятский священник отец Серафим. Интервью с ним, которое публикует «Вятский край», называется «Проповедь в красках батюшки Серафима».
В статье «Не оступиться снова…» Александр Широков рассказал о проблемах социализации осужденных, которые освобождаются из колоний.
Завершает номер зарисовка о конкурсе «Вятский молочник», на котором побывал корреспондент «Вятского края» Сергей Смолин.
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