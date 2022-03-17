Обзор газеты «Вятский край. Пятница» за 18 марта 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается интригующим материалом под заголовком «И все-таки Быков! Но не совсем...» Бывшему главе Кирова вынесен приговор.

Правительство России ввело мораторий на проверки, в том числе коммунальной сферы. Присоединилась к нему и ГЖИ Кировской области, приостановив проверки предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Исполнение же уже выданных предписаний автоматически продлевается на 90 дней, а если они касались уборки снега с крыш? Чем же сейчас будут заниматься сотрудники инспекции? Ответить на этот вопрос попытался автор материала «Индульгенция на безделье».

В литературной гостиной Герценки открылась выставка, посвященная 160-летию со дня рождения знаменитого вятского архитектора Ивана Чарушина. В свежем номере газеты рассказывается о его великом творческом наследии и памяти благодарных земляков.

Под рубрикой «Увлеченные люди» читателей «ВК» ждет встреча с одним из них. В очерке «Нет ничего интереснее работы в архиве» Алексей Никитин, заместитель начальника управления культуры Оричевского района, рассказывает, чем же она так привлекательна.

«Доктор, прочтите стихи!» - Так называется материал Артура Масальцева, посвященной новой книге Николая Никитина «Огонь неугасимый». Встреча с автором - хирургом, доктором медицинских наук, заслуженным врачом России прошла в арт-центре библиотеки имени Герцена.

В свежем номере газеты «Вятский край» как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивная страничка, большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».