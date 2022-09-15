Обзор газеты «Вятский край. Пятница» за 16 сентября 2022 года

В Кировской области завершились выборы главы региона. Как они прошли? Об этом — подробный материал на первой и второй полосах сегодняшнего номера «ВК».

И еще одно событие избирательной кампании: сформирован новый состав депутатского корпуса Кировской городской думы. «Медведи» опять победили» - так называется материал.

Летний отдых у детей позади. А не забыли ли они правила дорожного движения? О том напоминают инспекторы ГИБДД в ходе профилактической операции.

Недавно в Кировской диораме наградили победителей выставки - конкурса «Мастеровые Вятки». Гость «ВК» - одна из победительниц, мастер народных художественных промыслов Елена Зашихина.

В номере «ВК» - рассказ о Сергее Лобачеве, охотоведе и хирурге, оставившем после смерти ценные научно-практические достижения и добрую память.

В спортивной подборке — мастер-класс от знаменитого российского борца Александра Карелина и другие новости.

«ВК» рассказывает о новой выставке заслуженного художника России Татьяны Тимкиной «Магический полет. Акварель».