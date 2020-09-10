Обзор газеты "Вятский край. Пятница" за 11 сентября 2020 года.

Пятничный номер «Вятского края» открывается новостью о возвращении бывшего губернатора Никиты Белых в Кировскую область.

В Кирове идет обсуждение развития областного центра на ближайшие 15 лет. Все ли при этом можно учесть? Об этом читайте в материале «Зовут Но куда?»

О том, как первый коммунист области Сергей Мамаев мешает развиваться Советскому району, рассказал глава муниципалитета Сергей Галкин. Интервью вышло под заголовком «Помощники и противники».

На Театралке развернули прививочный центр. Корреспондент «ВК» выяснил как он работает и зачем нужны прививки от гриппа. Репортаж называется «Укололся и пошел…».

Что собой представляет и зачем нужна «Лаборатория безопасности»? Ответы на эти вопросы нашел А. Вяткин. Его рассказ озаглавлен «К вам едет… «автодядя Стёпа».

Корреспондент «ВК» собрал отзывы о прошедшем в Кирове «Диктанте Победы». Мнения участников объединены под заголовком «Не искажая историю».

Воспоминания о Владивостоке и студенческом театре Александра Широкова вышли под рубрикой «Житейские истории».

Завершает номер рассказ о выставке «Созвездие Победы», которая проходит в областном художественном музее им. Васнецовых. Он называется «Валенки, руки и… Победа!»