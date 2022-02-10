Обзор газеты «Вятский край. Пятница» за 11 февраля 2022 года

Одной из самых обсуждаемых тем прошедшей недели стала информация о том, что в доме экс-депутата ОЗС Анатолия Чурина якобы прошли обыски. Похоже, таким «чернушным» вбросом началась избирательная кампания Сергея Мамаева. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Как партийный проект помогает решать муниципальные проблемы? Об этом читайте в материале «Район в прицеле».

Каждую зиму в Кировской области возводятся ледяные «мосты» на реках. Какие меры безопасности надо соблюдать, выходя или выезжая на переправу?

В ночь с 28 на 29 марта 2000 г. под г. Ведено (Чечня) погибла колонна бойцов Пермского ОМОНа. Среди них был и Сергей Игитов из п. Соколовка Зуевского района. О нем рассказывает краевед Сергей Чирков.

Как отмечали в бывшем Советском Союзе «красные дни календаря»? А Вы помните их: Первомай, годовщина Октябрьской революции, День Победы… Об этом можно узнать на выставке в Кировской диораме. «ВК» знакомит с ней своих читателей.

В сегодняшнем номере «ВК» - подборка спортивных новостей, криминальные происшествия, много другой полезной информации.