Обзор газеты «Вятский край. Пятница и суббота» за 7 января 2022 года

Сдвоенный номер газеты «Вятский край» открывается поздравлением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с великим праздником Рождества Христова.

В конце минувшего года региональное министерство информационных технологий и связи подвело итоги интернетизации области. О том, как же обстоят дела с этим делом, и рассказывается в материале «Все в Сеть!».

Возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг будут расширены с этого года. В него включат более ста региональных сервисов для граждан и бизнеса. Какие услуги появятся вновь и рассказывается в материале «Расширяется сфера применения портала госуслуг».

Урбанист Максим Копылов задумался, как заинтересовать москвичей остатками памятников архитектуры Кировской области? Его статья о том, как, по его мнению, можно спасти исчезающую вятскую старину, называется «Маркетинг для исторических зданий».

Любителям природы понравятся познавательные зарисовки Альберта Соловьева «Под снегом - лето» и «Гимн свободе» с замечательными фото автора.

В свежем номере - подборки новостей и криминала, страницы «Будьте здоровы!», «Гороскоп -2022», большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».