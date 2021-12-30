Обзор газеты «Вятский край. Пятница и суббота» за 31 декабря 2021 года

Читателей «Вятского края» ждет небольшой сюрприз. Сегодняшний номер газеты вышел в необычном формате: два в одном. «Вятский край. Пятница.» и «Вятский край. Суббота» вместе. А значит, и интересных материалов в нем в два раза больше.

Открывается сдвоенный номер поздравлением губернатора Игоря Васильева с Новым годом и Рождеством. Всем жителям области он желает здоровья, счастья, благополучия и успехов.

На последнем в этом году пленарном заседании Общественной палаты Кировской области обсуждались завершение работ на объекте уничтожения химического оружия «Марадыковский» и реализация федерального проекта по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности. В феврале уже начнется набор персонала в новый экотехнопарк, организуемый в поселке Мирном. Подробности обсуждения - в статье «Экотехнопарк на базе Марадыковского».

Под рубрикой «Знай наших» опубликован материал о новых победах юных кировчан. Так, студентка кировского филиала МГЮА Алина Попова получила премию в один миллион рублей по итогам «Всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

В «Новогоднем калейдоскопе» читателей ждет много любопытного от интересных фактов до рецепта салата «Селедка под снегом».

В сдвоенном номере также программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, ну очень смешная житейская история «Свадьба с сюрпризом», спортивная страница и занимательный кроссворд.